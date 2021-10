Com’è andato il Salone del libro di Torino (video) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo una sosta forzata, causata dalla pandemia, è tornato il Salone del libro, con un’edizione nuova e piena di spunti. L’appuntamento torinese, dal titolo “Vita Supernova”, ha riaperto il 14 ottobre, per una cinque giorni all’insegna della cultura, della condivisione e della letteratura. Il Salone, organizzato nella tradizionale cornice di Lingotto Fiere, si rivolge a un pubblico ampio e variegato, che trascende i soli addetti ai lavori, con il desiderio di «difendere il significato che l’arte e la cultura hanno per il nostro Paese anche dal punto di vista economico e occupazionale» ha commentato Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, main partner dell’evento. L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo una sosta forzata, causata dalla pandemia, è tornato ildel, con un’edizione nuova e piena di spunti. L’appuntamento torinese, dal titolo “Vita Supernova”, ha riaperto il 14 ottobre, per una cinque giorni all’insegna della cultura, della condivisione e della letteratura. Il, organizzato nella tradizionale cornice di Lingotto Fiere, si rivolge a un pubblico ampio e variegato, che trascende i soli addetti ai lavori, con il desiderio di «difendere il significato che l’arte e la cultura hanno per il nostro Paese anche dal punto di vista economico e occupazionale» ha commentato Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, main partner dell’evento. L'articolo proviene da Linkiesta.it.

