Napoli Torino 1-0: Osimhen abbatte la resistenza granata, azzurri sempre a punteggio pieno (Di domenica 17 ottobre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Maradona”, Napoli e Torino si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Torino 1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA! 7? Sostituzione Torino – Mandragora non ce la fa per un problema fisico ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto Kone. 10? Occasione Napoli – Lancio lungo di Insigne dalla metà campo azzurra. Nello spazio si lancia il solito Osimhen che controlla, si accentra e calcia a giro da fuori area. Milinkovic-Savic è immobile, ma il pallone finisce di un soffio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Maradona”,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA! 7? Sostituzione– Mandragora non ce la fa per un problema fisico ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto Kone. 10? Occasione– Lancio lungo di Insigne dalla metà campo azzurra. Nello spazio si lancia il solitoche controlla, si accentra e calcia a giro da fuori area. Milinkovic-Savic è immobile, ma il pallone finisce di un soffio ...

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 15:00. ??… - SkySport : NAPOLI-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (81') ? ? - claudioruss : Con la vittoria contro il #Torino, il #Napoli eguaglia la miglior partenza nella sua storia in #SerieA: otto succes… - d9c4 : RT @CucchiRiccardo: Vittoria sofferta e per questo ancora più importante. E sono 8 su 8. Il #Napoli sta acquisendo il carattere giusto. Ma… - Immaguarino6 : RT @CucchiRiccardo: Vittoria sofferta e per questo ancora più importante. E sono 8 su 8. Il #Napoli sta acquisendo il carattere giusto. Ma… -