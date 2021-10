Commisso: “L’Inter ha vinto il campionato pur essendo piena di debiti” (Di domenica 17 ottobre 2021) Rocco Commisso ha espresso il suo pensiero sul delicato tema dei debiti in Serie A, lanciando una frecciatina anche all'Inter Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 ottobre 2021) Roccoha espresso il suo pensiero sul delicato tema deiin Serie A, lanciando una frecciatina anche all'Inter

sportface2016 : +++#Fiorentina, #Commisso attacca ancora l'#Inter: 'Scudetto falsato, dovevano essere penalizzati per i loro debiti'+++ - TuttoMercatoWeb : Commisso attacca l'Inter: 'Scudetto falsato. Dovevano essere penalizzati per i loro debiti' - LUKE78334893 : @Gabry9416 @giangi1169 @Falconero1987 Commisso,di cui non ho molta simpatia ha esplicitamente detto che l'Inter è r… - PianetaMilan : #Commisso : 'L' @Inter ha vinto il campionato pur essendo piena di debiti' #ACMilan #Milan #SempreMilan #inter - FraLauricella : Perché questi calciatori non sono stati espulsi? Ha ragione #commisso: l'Inter ha delle regole per conto suo.… -