Chi è Eugenia Suarez, l’attrice argentina tra Wanda Nara e Mauro Icardi (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ stata una notizia che ha sconquassato il mondo del gossip, ché quando arriva una bomba di questo tipo non si parla d’altro. Come nel caso della storia di Max Allegri e Ambra ci sono (ci dovrebbero essere, così si ipotizza) tradimenti di mezzo, ma qui si parla di una coppia con due figli alle spalle (e tre di un precedente matrimonio). LEGGI ANCHE => Striscia la notizia, le donne della tv che hanno difeso Ambra Angiolini dopo “l’attapirata” Parliamo del presunto tradimento di Mauro Icardi ai danni di Wanda Nara, compagna di lungo corso con cui ha avuto due figlie – Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016). Un presunto tradimento divenuto pubblico con la storia pubblicata su Instagram dalla Nara – che di Icardi è anche procuratrice. Una story con parole molto dure ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ stata una notizia che ha sconquassato il mondo del gossip, ché quando arriva una bomba di questo tipo non si parla d’altro. Come nel caso della storia di Max Allegri e Ambra ci sono (ci dovrebbero essere, così si ipotizza) tradimenti di mezzo, ma qui si parla di una coppia con due figli alle spalle (e tre di un precedente matrimonio). LEGGI ANCHE => Striscia la notizia, le donne della tv che hanno difeso Ambra Angiolini dopo “l’attapirata” Parliamo del presunto tradimento diai danni di, compagna di lungo corso con cui ha avuto due figlie – Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016). Un presunto tradimento divenuto pubblico con la storia pubblicata su Instagram dalla– che diè anche procuratrice. Una story con parole molto dure ...

Advertising

Corriere : Chi è Eugenia Suarez: l’attrice (mamma di tre bambini) per cui Icardi avrebbe perso la ... - zazoomblog : VIDEO Eugenia Suarez: chi è l’attrice per cui Icardi avrebbe perso la testa - #VIDEO #Eugenia #Suarez: #l’attrice - infoitsport : Icardi, chi è Maria Eugenia Suarez la modella argentina che ha rovinato il matrimonio con Wanda Nara - leggoit : #wandanara, ecco la nuova fiamma di #Icardi: chi è #maria eugenia suarez, 29 anni, detta 'la China' - Mediagol : VIDEO Eugenia Suarez: chi è l’attrice per cui Icardi avrebbe perso la testa -