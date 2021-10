Bundesliga 2021/2022, Bayern Monaco schiacciasassi: Leverkusen spazzato via 5-1 (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Bayern Monaco spazza via 5-1 il Bayer Leverkusen nel match valevole per l’ottava giornata di Bundesliga 2021/2022 grazie alle doppiette messe a referto da Robert Lewandowski e Serge Gnabry e alla rete di Thomas Muller. Gli uomini guidati da Julian Nagelsmann si rendono protagonisti di una prima frazione di gara stellare, che consente loro di chiudere subito i giochi rifilando ben cinque gol alla formazione avversaria. I padroni di casa, dal canto loro, accennano una timida reazione nella ripresa trovando la rete della bandiera con Patrick Schick che, però, serve a ben poco. In virtù di questo successo il Bayern Monaco torna in vetta alla classifica a 19 punti, mentre il Bayer Leverkusen resta terzo a quota 16. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilspazza via 5-1 il Bayernel match valevole per l’ottava giornata digrazie alle doppiette messe a referto da Robert Lewandowski e Serge Gnabry e alla rete di Thomas Muller. Gli uomini guidati da Julian Nagelsmann si rendono protagonisti di una prima frazione di gara stellare, che consente loro di chiudere subito i giochi rifilando ben cinque gol alla formazione avversaria. I padroni di casa, dal canto loro, accennano una timida reazione nella ripresa trovando la rete della bandiera con Patrick Schick che, però, serve a ben poco. In virtù di questo successo iltorna in vetta alla classifica a 19 punti, mentre il Bayerresta terzo a quota 16. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2021 Formazioni ufficiali Bayer Leverkusen - Bayern Monaco: Bundesliga 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen - Bayern Monaco, match dell'ottava giornata di Bundesliga 2021/2022. Si gioca alle 15:30 di domenica 17 ottobre e le due squadre cercano i tre punti in questa ripresa del campionato dopo la sosta nazionali. Quale sarà il risultato finale? Non ...

Risultati calcio live, Domenica 17 ottobre 2021 - Calciomagazine D 2021/2022 12:30 Toulouse FC - AS Cannes 15:00 FC Istres - Olympique Marseille Pieve di Lota - SC Toulon US Colomiers - Montpellier HSC AC Ajaccio - Nîmes Olympique Germania > Bundesliga 2021/2022 ...

CRONACA Borussia Monchengladbach-Stoccarda 1-1, Bundesliga 2021/2022 8^ giornata Sportface.it Bundesliga, il Bayern Monaco strapazza il Leverkusen e torna in testa I bavaresi stendono il Bayer con un netto 5-1 esterno, con le doppiette di Lewandowski e Gnabry. Il Dortmund torna dietro ...

Bayern schiacciasassi: cinque gol in un tempo al Leverkusen Gara senza storia nel big match dell’ottavo turno di Bundesliga. Quattro reti in otto minuti, il Bayern spazza via il Leverkusen.

