Blanca, la nuova fiction targata Rai: trama e anticipazioni

Blanca, la nuova fiction tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, andrà in onda su Rai 1: trama e anticipazioni. Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca, protagonista della nuova fiction Rai (via social)In arrivo una nuovissima fiction su Rai 1: si tratta di Blanca, una serie che si ispira ai romanzi noir di Patrizia Rinaldi. Il prodotto nato dalla collaborazione di Lux Vide e Rai fiction è stato presentato anche alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La fiction è diretta da Jan Maria Michelini insieme agli autori della seguitissima serie targata Rai, Doc. La protagonista della serie sarà un volto già noto: il commissario dei Carabinieri di Don ...

