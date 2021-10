(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ il giorno della sfida finale tra Carlo Marino e Gianpiero Zinzi. Da un lato il sindaco uscente a guidare la coalizione di centrosinistra; dall’altro il consigliere regionale col centrodestra. Il primo turno ha visto l’esponente del Partito democratico primeggiare con 14.394 voti (35,34%) contro i 12.244 (30,06%) del rivale. Ma oggi si riparte alla pari. Una partita “faccia a faccia” sulla quale peserà ancheai seggi. Sono 91 sezioni del capoluogo per permettere il voto deldei 62.692ore 12è quasirispetto al primo turno di due settimane fa, ed è all’8,75% contro il 15,12% dello scorso 3 ottobre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Ballottaggio, dimezzata l'affluenza a #Caserta: alle urne l'8,75% degli aventi diritto **… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio dimezzata

Roma Elezioni Michetti Gualtieri Sono cinque milioni gli elettori chiamati alle urne ...degli elettori (stesso dato che si è registrato al primo turno) Caserta - affluenza quasi: ...Su questopesano i voti dei due grandi esclusi, Raggi e Calenda. Partiamo dalla prima. ... dalle quali è arrivata l'onda gialla di 5 anni fa e che ora si èe vede tantissimi ...Oggi si torna a votare per i ballottaggi nelle città dove due settimane fa non è stato eletto il sindaco al primo turno, tra cui Roma, Latina, Torino e Trieste. I primi ...L'affluenza alle urne alle ore 12 è in calo, rispetto al primo turno di due settimane fa, nei due comuni capoluogo campani al ballottaggio. (ANSA) ...