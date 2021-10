Atalanta corsara ad Empoli | pari e polemica alla Dacia Arena

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta corsara

SerieANews

...giorni fa in casa dal Monza e ancor prima dalla sconfitta esterna a Beragamo contro l'. ... L'occasione quindi per gli U17 comaschi in caso di vittoriain Laguna anche di effettuare il ...11' Goal Bologna : calcio d'angolo battuto da Skov Olsen con Barrow che si libera da qualsivoglia marcatura uscendo dall'area appostandosi fuori area e l'extira di prima di piatto sul ...Atalanta-Milan 2-3. Vittoria pesantissima a Bergamo per il Milan che risupera l'Inter al secondo posto della classifica e resta nella scia dell'imbattuto Napoli capolista. A Berga ...Milan corsaro al Gewiss Stadium di Bergamo. Finisce 3-2 per i rossoneri grazie alle reti nel primo tempo di Calabria dopo 22 secondi e di Tonali al 43esimo. Nella ripresa è Leão a calare il tris al 79 ...