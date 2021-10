Love is in the air, anticipazioni 18 ottobre: Serkan recupera la memoria (Di sabato 16 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata lunedì 18 ottobre. Serkan recupera la memoria, Eda scatena un momento di forte gelosia. Eda e SerkanIl lavoro di Eda per il progetto della Art Life va avanti per tutto il giorno. La Yildiz salva il file sul computer, convinta di aver finalmente terminato, ma non ha fatto i conti con la diabolica alleanza di Selin e Deniz. I due, che fanno di tutto perché l’amore tra Eda e Serkan non torni a vivere, non possono permettere che la coppia passi del tempo insieme fuori dall’ufficio. L’unico modo per evitarlo è far saltare la presentazione, cancellando il file da tutti i computer dell’azienda. LEGGI ANCHE –> GF Vip, Jo Squillo annuncia lo sciopero della fame: perché lo ... Leggi su vesuvius (Di sabato 16 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata lunedì 18la, Eda scatena un momento di forte gelosia. Eda eIl lavoro di Eda per il progetto della Art Life va avanti per tutto il giorno. La Yildiz salva il file sul computer, convinta di aver finalmente terminato, ma non ha fatto i conti con la diabolica alleanza di Selin e Deniz. I due, che fanno di tutto perché l’amore tra Eda enon torni a vivere, non possono permettere che la coppia passi del tempo insieme fuori dall’ufficio. L’unico modo per evitarlo è far saltare la presentazione, cancellando il file da tutti i computer dell’azienda. LEGGI ANCHE –> GF Vip, Jo Squillo annuncia lo sciopero della fame: perché lo ...

Advertising

declnlynch : cinquanta pagine e finisco the love hypothesis lettura iniziata per sfuggire a aftg (fallendo miseramente perché so… - Eda_e_Serkan_ : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Anticipazioni Love Is in The Air dal 18 al 30 ottobre 2021: nozze, memoria di Serkan e gravidanza a sorpresa - #LoveIsI… - NOTIZIEWEBLIVE : Anticipazioni Love Is in The Air dal 18 al 30 ottobre 2021: nozze, memoria di Serkan e gravidanza a sorpresa -… - MartaCiucani : Tom Gilbert, @LorenzoRook @paleofablab @love_dalen @E_Cappellini and many more! Thanks also to Soprintendenza di Sa… - CIAfra73 : SerieTivu: #LoveIsInTheAir puntata del 16 ottobre 2021 di #SenÇalKapimi · NONOSTANTE LE MANOVRE DI SELIN E DENI... -