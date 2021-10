Lo riconoscete? Dalla Juventus alla povertà | come campa oggi a 48 anni l' ex stella della Serie A | rovinato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 ottobre 2021)fa il barista e lavora in una fattoria, ha poco denaro, tanti demoni, ma non ha rimpianti. Questa la storia attuale di Fabian O'Neill, raccontata dal sito goal.com. "Ha fatto quel che si sentiva di fare. Persino un videoclip su YouTube. Mani in tasca, a sollevare la birra, a battere sul tavolo a tempo di musica. Si chiama La Parabola", viene descritto così l'ex centrocampista di Cagliari eche da tempo ha problemi con l'alcol. "Ho guadagnato quattordici milioni soldi grazie al mio agente, ma adesso li ho persi tutti fra donne, scommesse e vizi vari, e vivo da povero. A Cagliari ero un idolo, ma quando lottavamo per non retrocedere i tifosi mi gridavano ubriacone!, poi salimmo in A e quegli stessi tifosi mi pagarono da bere. Funzionava così il calcio da quelle parti", ha raccontato una volta. O'Neill, 48 ...