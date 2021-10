La Nuova Zelanda licenzia il suo mago ufficiale (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo 23 anni il mago ufficiale della Nuova Zelanda, unico mago al mondo nominato dallo Stato, è stato licenziato. Ian Brackenbury Channell, 88 anni, origini inglesi, era stato nominato dal Consiglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo 23 anni ildella, unicoal mondo nominato dallo Stato, è statoto. Ian Brackenbury Channell, 88 anni, origini inglesi, era stato nominato dal Consiglio ...

Fritz il redivivo può sognare in questo strano Indian Wells Ha il passaporto britannico ma è nato in Sudafrica, ha vissuto in Nuova Zelanda e studiato negli Stati Uniti. Numero 26 del mondo questa settimana, grazie alla sua prima semifinale in un Masters ...

La Nuova Zelanda licenzia il suo mago ufficiale ANSA Nuova Europa La Nuova Zelanda licenzia il suo mago ufficiale (ANSA) - ROMA, 16 OTT - Dopo 23 anni il mago ufficiale della Nuova Zelanda, unico mago al mondo nominato dallo Stato, è stato licenziato. Ian Brackenbury Channell, 88 anni, origini inglesi, era stato ...

Rugby, designati i direttori di gara dei tre Test Match autunnali dell’Italia Un inglese, un neozelandese ed uno scozzese saranno gli arbitri che dirigeranno i tre Test Match dell'Italia del rugby, in programma a novembre (tutti in casa), rispettivamente contro Nuova Zelanda, A ...

