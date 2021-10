“Io e Ambra?!”. Massimiliano Allegri, attesa finita: le prime parole dopo l’addio (Di sabato 16 ottobre 2021) Il momento tanto atteso sulla rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è arrivato. L’allenatore della Juventus ha infatti rotto il silenzio per la prima volta dall’addio alla sua compagna. Quest’ultima è apparsa molto colpita dalla situazione e sono divampate polemiche furenti, in seguito alla consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli di ‘Striscia la Notizia’. L’attrice tra l’altro ha deciso di rinunciare ad un evento importante proprio per stare alla larga dai tanti giornalisti che vogliono saperne di più. Ambra Angiolini non ha infatti preso parte al Salone del Libro di Torino, dove sarebbe stata presente per la presentazione del libro di Viola Ardone, intitolato ‘Oliva Denaro’. A parlare è stata la casa editrice Einaudi, assieme all’ufficio stampa della donna. Il direttore di Einaudi Stile Libero, Paolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Il momento tanto atteso sulla rottura tra Ambra Angiolini eè arrivato. L’allenatore della Juventus ha infatti rotto il silenzio per la prima volta dalalla sua compagna. Quest’ultima è apparsa molto colpita dalla situazione e sono divampate polemiche furenti, in seguito alla consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli di ‘Striscia la Notizia’. L’attrice tra l’altro ha deciso di rinunciare ad un evento importante proprio per stare alla larga dai tanti giornalisti che vogliono saperne di più. Ambra Angiolini non ha infatti preso parte al Salone del Libro di Torino, dove sarebbe stata presente per la presentazione del libro di Viola Ardone, intitolato ‘Oliva Denaro’. A parlare è stata la casa editrice Einaudi, assieme all’ufficio stampa della donna. Il direttore di Einaudi Stile Libero, Paolo ...

