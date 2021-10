Tangenziale di Napoli, chiusure svincoli per lavori di manutenzione (Di venerdì 15 ottobre 2021) lavori in corso sulla Tangenziale di Napoli per la manutenzione della galleria “Capodimonte”, prevista dalle 23:00 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 ottobre. Di qui la chiusura del tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino-autostrade. Nel contempo, sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capodimonte, percorrere la viabilità ordinaria: Leggi su 2anews (Di venerdì 15 ottobre 2021)in corso sulladiper ladella galleria “Capodimonte”, prevista dalle 23:00 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 ottobre. Di qui la chiusura del tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino-autostrade. Nel contempo, sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capodimonte, percorrere la viabilità ordinaria:

Advertising

CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Secondigliano-Raccordo A1 Capodic… - CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Doganella (Km 19,8) e A56 Svinco… - mattinodinapoli : Tangenziale di Napoli, lavori di manutenzione e chiusura degli svincoli - CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Capodimonte (Km 16,2) e… - LazzariAmbrogio : @GanzoSwan Sulla tangenziale di Napoli una volta non ho pagato...in moto...altro amico in moto, napoletano, siamo p… -