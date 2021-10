Nedved all’attacco | «Nessuno come la Juventus negli ultimi dieci anni»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Pavelospite al Salone del Libro ha difeso lae risposto alle critiche: «noi» Ospite al Salone del Libro, Pavelha risposto alle critiche ricevute dallanell'ultimo periodo. Ecco le parole del dirigente bianconero. LE PAROLE – «Siamo stati criticati per i risultati ma spero che tutti si siano accorti che in dueabbiamo portato a casa uno scudetto e due coppe. Mentre gli altri in 10non hanno vinto niente. Ma siamo abituati, chi è alla Juve deve esserne consapevole. Non bisogna avere paura ed essere forte internamente».