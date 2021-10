Highlights Olimpia Milano-Efes Istanbul 75-71 | basket Eurolega 2021 2022 VIDEO

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilcon glidi75-71, match valido per la quarta giornata di. Al Mediolanum Forum di Assago l’Armani vince giocando bene contro i turchi, anche se per alcuni tratti della fase iniziale si ritrova sotto nel punteggio. Arriva dunque una nuova vittoria, la quarta su quattro, a fronte della quarta sconfitta su quattro per Anadolu. In alto le immagini salienti. SportFace.

Advertising

infoitsport : Video/ Milano Maccabi (83-72) highlights: terza vittoria per l'Olimpia (Eurolega) - scommesse_it : Milano imbattuta con un grande Mitoglou: guarda le giocate migliori - zazoomblog : VIDEO – Olimpia Milano-Maccabi 83-72: gli highlights - #VIDEO #Olimpia #Milano-Maccabi - TuttoQuaNews : RT @SkySport: ?? EUROLEGA ? L'Olimpia batte anche il Maccabi Tel Aviv ?? Gli highlights ?? - LorenzoPellino : RT @SkySport: ?? EUROLEGA ? L'Olimpia batte anche il Maccabi Tel Aviv ?? Gli highlights ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Olimpia

Sportface.it

La vittoria conquistata all'interno delle mura amiche permette in questo terzo turno della competizione continentale permette all'Milano di salire a in vetta alla classifica dell'Eurolega con ...GlidiMilano - Maccabi Tel Aviv 83 - 73 , match valevole per la terza giornata di Eurolega 2021/2022 , in cui l'Armani di coach Messina domina per larghi tratti, prende margine e tira ...VIDEO - Gli highlights di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 83-73, match valevole per la terza giornata di Eurolega 2021/2022 ...Video Milano Maccabi (83-72) highlights: le immagini salienti della terza vittoria consecutiva per l'Olimpia di Ettore Messina in Eurolega.