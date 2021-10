Norvegia, armato di arco e frecce ha ucciso cinque persone. Il video (Di giovedì 14 ottobre 2021) Norvegia, armato di arco e frecce ha ucciso cinque persone Milano, 14 ott. (askanews) – Un uomo, di 37 anni, armato di arco e frecce ha ucciso 5 persone e ne ha ferite due ieri sera a Kongsberg, in Norvegia. La polizia norvegese ha arrestato il killer dopo un breve scontro. Il sospettato è un cittadino danese che vive in città, ha confermato la polizia in una nota giovedì. Il sospettato, che non è stato nominato dalla polizia, è stato trasportato nella vicina città di Drammen. L’uomo ha agito da solo, ma non si esclude la matrice terroristica del gesto. La polizia ha esortato la gente a stare a casa e diversi quartieri sono stati cordonati. Gli agenti nel Paese ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021)dihaMilano, 14 ott. (askanews) – Un uomo, di 37 anni,dihae ne ha ferite due ieri sera a Kongsberg, in. La polizia norvegese ha arrestato il killer dopo un breve scontro. Il sospettato è un cittadino danese che vive in città, ha confermato la polizia in una nota giovedì. Il sospettato, che non è stato nominato dalla polizia, è stato trasportato nella vicina città di Drammen. L’uomo ha agito da solo, ma non si esclude la matrice terroristica del gesto. La polizia ha esortato la gente a stare a casa e diversi quartieri sono stati cordonati. Gli agenti nel Paese ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Terrore in Norvegia, un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone, molti i feriti. La strage è avvenu… - rtl1025 : ?? Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre questa sera a Kongsberg,… - Agenzia_Ansa : E' un danese di 37 anni e si è convertito all'Islam, l'autore della strage di ieri sera a Kongsberg, in Norvegia.… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Ha ucciso cinque persone e ne ha ferite due l'uomo armato di arco e frecce entrato in azione ieri sera nel centro di Kongsberg,… - ItalicaTestudo : RT @ItalicaTestudo: Tg: 'Uomo armato di arco e frecce uccide 5 persone in #Norvegia' I sx: 'A 10 anni da Utoya! Allarme! Il #Fascismo ha ra… -