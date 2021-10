Nel cielo di Cagliari l’ultimo volo di Alitalia. L’ira della Meloni: «L’hanno svenduta ai tedeschi» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il volo è quello Roma-Cagliari. l’ultimo di Alitalia. Che tristezza, anche per quel brand vagamente futurista che non vedremo più. «Grazie per aver volato ed essere stati sempre con noi», saluta l’hostess dal gate prima di avviare le operazioni di imbarco. Sembra una delle “signorine buonasera” della Rai prima del loro oscuramento. Ma le sue parole vengono accolte dagli applausi commossi dei passeggeri in coda. Ma se in volo a prevalere è la nostalgia, tra i dipendenti a terra prevalgono rabbia e rimpianto. Si sono dati appuntamento davanti al Terminal 3 di Fiumicino per un presidio organizzato dai sindacati di categoria. Alitalia non c’è più Sono le loro bandiere a sventolare, seppure mestamente, nel giorno dell’addio alla vecchia compagnia di bandiera. La parola ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilè quello Roma-di. Che tristezza, anche per quel brand vagamente futurista che non vedremo più. «Grazie per aver volato ed essere stati sempre con noi», saluta l’hostess dal gate prima di avviare le operazioni di imbarco. Sembra una delle “signorine buonasera”Rai prima del loro oscuramento. Ma le sue parole vengono accolte dagli applausi commossi dei passeggeri in coda. Ma se ina prevalere è la nostalgia, tra i dipendenti a terra prevalgono rabbia e rimpianto. Si sono dati appuntamento davanti al Terminal 3 di Fiumicino per un presidio organizzato dai sindacati di categoria.non c’è più Sono le loro bandiere a sventolare, seppure mestamente, nel giorno dell’addio alla vecchia compagnia di bandiera. La parola ...

