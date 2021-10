Meloni brucia Piazzapulita e manda l’intervista integrale: “Vediamo se Formigli la taglia” (video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Visto che Formigli e Piazzapulita sono ossessionati da me e da Fratelli d’Italia, Vediamo se stasera si degneranno di mandare in onda questo video senza il solito taglia e cuci. Non ci credo molto, però tentar non nuoce. Nel frattempo qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo…». Lo scrive su Fb Giorgia Meloni tornando sul caso Fanpage. «Giorgia Meloni si lamenta anche oggi del nostro “taglia e cuci”. Quello che si chiama comunemente, nel giornalismo tv, montaggio. C’è un modo per evitarlo: partecipare in diretta alla nostra trasmissione. La aspetto stasera a Piazzapulita su La7, se vorrà». C0n queste parole, poco dopo, il conduttore di Piazzapulita ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Visto chesono ossessionati da me e da Fratelli d’Italia,se stasera si degneranno dire in onda questosenza il solitoe cuci. Non ci credo molto, però tentar non nuoce. Nel frattempo qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo…». Lo scrive su Fb Giorgiatornando sul caso Fanpage. «Giorgiasi lamenta anche oggi del nostro “e cuci”. Quello che si chiama comunemente, nel giornalismo tv, montaggio. C’è un modo per evitarlo: partecipare in diretta alla nostra trasmissione. La aspetto stasera asu La7, se vorrà». C0n queste parole, poco dopo, il conduttore di...

