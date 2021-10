Golf femminile | il ranking mondiale al 14 ottobre I piazzamenti delle italiane

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Li chiamano Rolexs, ma il nome è semplicemente quello sponsorizzato del WWGR, l’alter egodell’OWGR, la graduatoria. Il funzionamento della classifica, tra le donne, ricorda molto quello degli uomini, con la media punti (su vari basi che, in questa sede, non approfondiremo) basata su una serie di “pesi” relativi a un periodo di tempo di due anni. In questa situazione la leader è l’americana Nelly Korda. E lo è anche in maniera del tutto giusta, visto l’anno che l’ha vista protagonista. Ha vinto tre tornei sul tour LPGA, e di questi il più importante è il KPMG Women’s PGA Championship, uno dei cinque Major del calendario. Non solo: ha anche conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi, a rimarcare una superiorità che, in questo momento, la pone come la giocatrice di riferimento in ...