Alfa Romeo Stelvio - La GT Junior omaggia la storia del brand

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Un allestimento speciale, un nome che è sinonimo di. Con laGT, l'guarda al suo glorioso passato e completa un trittico di lanci di successo, che nel giro di pochi mesi hanno già visto il rapido sold out delle 500 unità di Giulia GTA/GTAm lanciate a maggio e l'ottima performance di vendita di6C Villa d'Este. Una tinta, un mito. Ispirata alla Giulia GT 1300, modello icona degli anni 60 disegnato da un giovanissimo Giorgetto Giugiaro per Bertone, laGTè basata sull'allestimento Veloce, il più sportiveggiante della gamma. Tutto ruota attorno alla colorazione Ocra Lipari che prende spunto dalle nuance definite Old Timers: un patrimonio heritage distintivo del marchio ...

overwater001 : @GarfieldTony @DrewLawDesign Ho avuto due Alfa Romeo, entrambe 156 a benzina. - RValdemburg : Quanto paghereste una vecchia Alfa Romeo? Questa costa come un’appartamento - GarfieldTony : @overwater001 @DrewLawDesign Alfa Romeo 156 sportwagon. Bellissimo, Italiano! - infoitscienza : Alfa Romeo Alfasud: 50 anni fa la rivoluzione - RealSueKelly : @DrewLawDesign Alfa Romeo Giulietta -

Il nuovo Grecale sorgerà sulla piattaforma Giorgio condivisa con Stelvio e Giulia die sarà assemblato nello stabilimento di Cassino (in provincia di Frosinone). Sotto il cofano dovremmo ...Non va dimenticato, infatti, che noi italiani possiamo vantare - Ferrari a parte - altri capolavori come il V6 dell'Giulia Quadrifoglio (510 cv nella versione 'normale', 540 nella GTA), ...Nonostante il suo addio a fine stagione, Valtteri Bottas non sarà escluso dalle riunioni di Mercedes fino a fine anno ...Il nuovo piano industriale di Alfa Romeo è stato approvato lo scorso settembre, stando alle recenti dichiarazioni del CEO Imparato, e verrà ufficializzato nei ...