Allerta vento in Campania da stasera, l’allarme della Protezione Civile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo per venti forti o molto forti e mare agitato, localmente molto agitato al largo e lungo le coste esposte, valido a partire dalle 20 di stasera e fino alle ore 14 di venerdì 15 ottobre. La giornata più critica sarà quella di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) LaRegioneha emanato un avviso dimeteo per venti forti o molto forti e mare agitato, localmente molto agitato al largo e lungo le coste esposte, valido a partire dalle 20 die fino alle ore 14 di venerdì 15 ottobre. La giornata più critica sarà quella di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

