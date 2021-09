Terremoto a Creta: paura fra turisti e cittadini (Di lunedì 27 settembre 2021) Un Terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l’isola di Creta, in Grecia. Si rivelano alcuni edifici controllati e persone bloccate nei palazzi La terra torna a tremare in Grecia, questa volta a Creta. Una forte scossa di magnitudo 6.1 ha interessato l’isola di Creta alle 8.17 ora italiana. Un tremendo risveglio per gli abitanti dell’isola L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 27 settembre 2021) Undi magnitudo 6.1 ha colpito l’isola di, in Grecia. Si rivelano alcuni edifici controllati e persone bloccate nei palazzi La terra torna a tremare in Grecia, questa volta a. Una forte scossa di magnitudo 6.1 ha interessato l’isola dialle 8.17 ora italiana. Un tremendo risveglio per gli abitanti dell’isola L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

