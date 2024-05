Notte fonda per la Roma - il Bayer Leverkusen espugna l’Olimpico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Continua l’imbattibilità stagionale delche si impone 2-0 allo stadio Olimpico contro la, in una gara tesa ed equilibrata che nel finale si è fatta più nervosa con diversi ammoniti e l’arbitro con poco polso ha consentito atteggiamenti poco urbani da entrambe le parti. La squadra di De Rossi ha provato a fare la gara ma è apparsa netta la maggiore freschezza dei tedeschi che trovavano spazi soprattutto in ripartenza e li chiudevano in difesa concedendo poco allase non sui calci piazzati. In Germania ladovrà cercare di rispondere ai gol subiti da Wirtz ed Andrich. Il match Xabi Alonso è arrivato alcon la Bundesliga già in tasca da due settimane, avendo potuto alternare i suoi uomini nelle ultime due ...