Prima Pagina IN Edicola | Buongiorno - c’è l’offerta del Napoli!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 3 maggio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT La mossa di ADL., c’èdel. Il centrale del Toro è il preferito in difesa: sul tavolo 35 milioni più altri 5 di bonus. Rischi enormi per i calciatori: 152 partite in due anni. Calendario folle. TUTTOSPORT Non ci sono notizie sull’Inter in. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...