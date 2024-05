Probabili formazioni Roma-Juventus | trentacinquesima giornata Serie A 2023 2024

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ledi, match delladi. Scontro delicatissimo per la zona Champions tra i giallorossi, quinti e a caccia di una vittoria per rinsaldare il piazzamento, e i bianconeri che vogliono vincere per uscire fuori da un momento durissimo e così qualificarsi aritmeticamente. La partita si giocherà alle ore 20.45 di domenica 28 aprile allo stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri.– Tornano Llorente e Paredes dalle squalifiche, viceversa c’è ...

Milano, 2 maggio 2024 – Archiviati gli impegni nelle coppe europee, è di nuovo tempo di Serie A. E' in arrivo la 35esima giornata , che verrà inaugurata dalla sfida fra Torino e Bologna, l'unica in calendario di venerdì. Di sabato scendono in campo Lazio e Inter, di scena rispettivamente a Monza e ... Continua a leggere>>

Roma-Leverkusen, probabili formazioni: Lukaku dal 1', torna Smalling - Sale l'attesa per la sfida di questa sera. Sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico, alle 21.00, scenderanno in campo Roma e Bayer Leverkusen nel match valido per la semifinale d'andata di Europa ... Continua a leggere>>

Marsiglia-Atalanta, probabili formazioni: Aubameyang sfida Scamacca - Atalanta in campo per la storia, giovedì 2 maggio, nel tentativo di acciuffare l'agognata finale di Europa League e dare la caccia a quel trofeo mai vinto ... Continua a leggere>>

LIVE, Brescia – Lecco: ecco le probabili formazioni e dove vederla - Brescia-Lecco si affrontano in una partita valida per la 37ma giornata di Serie B. Gli ospiti, ultimi in classifica, sono ormai matematicamente retrocessi e non hanno più nulla da chiedere al campiona ... Continua a leggere>>