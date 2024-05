Logitech MX Brio | un’avanzata webcam 4K con intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 2 maggio 2024)ha presentato MX/MX705 For Business, una nuovadi fascia alta, progettata per soddisfare le esigenze di utenti finali e aziende. MXè lapiù avanzata di, vanta una risoluzione 4K Ultra HD a 30fps o 1080p a 60fps ed è disponibile in due varianti...