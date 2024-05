Caos concessioni balneari | La mancanza di leggi crea disuguaglianze A rischio 100 imprese

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pisa, 3 maggio 2024 – “La recente sentenza del Consiglio di Stato sulla direttiva Bolkestein e lealimenta ile l’incertezza di uno dei settori principali del nostro turismo, ma anche un segmento fondamentale della nostra economia”. Fabrizio Fontani, presidente deidi Confcommercio mette il dito nella piaga e aggiunge: “Lenon le fanno i tribunali, che semmai devono applicarle. La giurisprudenza è chiara, ma ciò che manca è un quadro normativo e il Governo, che ha fatto tante promesse, continua a latitare”. Il, secondo Fontani, “è che ladi una legge non faccia altro che alimentare il, acuendo intollerabili diseguaglianze amministrative tra i territori”. Il nostro litorale, in effetti, ha ...

