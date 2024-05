WTA Madrid - Aryna Sabalenka vince in rimonta contro Rybakina e raggiunge Swiatek in Finale

(Di venerdì 3 maggio 2024) Match intenso e spettacolare alla Caja Magica di(Spagna) tra la bielorussa(n.2 WTA) e la kazaka Elena(n.4 del mondo). Una sfida attesa che ha visto il successo indella ragazza nativa di Minsk, capace di scuotersi dopo un orribile primo set e di trionfare con lo score di 1-6 7-5 7-6 (5). Perqualche rimpianto c’è, essendosi trovata avanti di un break nel secondo set e sul 30-30 del decimo game incapace di far suo un quindici che l’avrebbe portata al match-point. Sarà quindiad affrontare la n.1 del mondo, Iga, e anche in questo caso si prospetta un incrocio decisamente interessante e accattivante. Nel primo set la bielorussa non ingrana e per la kazaka è facile prendere il comando ...

