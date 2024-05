Europee 2024 - liste e candidati nella circoscrizione Italia Centrale | i nomi in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Firenze, 3 maggio– C'è chi sogna gli Stati Uniti d'Europa e chi quelli d', c'è chi dice 'no, grazie' alla candidatura per la corsa a sindacopropria città ma si mette in competizione per un posto in Europa, c'è la guerra intestina al Pd e non poteva essere altrimenti, c'è chi sogna l'accoppiata generale-leonessa oltreconfine. Benvenuti alla grande corsa per un posto all'Europarlamentomaxi: lacorre con Lazio, Umbria e Marche per portare a Strasburgo e Bruxelles idel territorio. Chiamati al voto oltre nove milioni e mezzo di elettori. Nel 2019 presero il volo in quindici con la Lega a farla da padrone (sei parlamentari) e poi il Pd (quattro parlamentari tra ...