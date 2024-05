Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 2 maggio 2024) Questa mattina il Sindaco di Roma, Roberto, insieme all’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e alla Presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, hannoildi scambio di Annibaliano, in corrispondenza dell’omonimaLinea B1. Ilè realizzato in struttura multipiano su tre livelli interrati, con una disponibilità complessiva di 268di cui 6 riservati ai diversamente abili. Sono presenti anche 16 stalli per ciclomotori. L’accesso carrabile alè previsto da Via Spalato, mentre l’uscita carrabile è realizzata su Corso Trieste. È presente al piano -3 un collegamento diretto tra ile la piazza Ipogea...