Biasin | Skriniar umiliato dal PSG Una volta capitano dell’Inter…

(Di giovedì 2 maggio 2024) Milanè statodell’Inter, poteva rinnovare il contratto e non lo ha fatto. Il passato l’ha sommerso, al PSG non sta andando affatto bene. Lo sottolinea Fabriziosu Cronache di Spogliatoio. ERRORI – Il numero 37 dello scorso anno ha fatto un errore madornale. Nonostante la semifinale di Champions League la sua esperienza non sta andando proprio bene. Fabriziolo dice chiaramente: «è statodal PSG ieri contro il Borussia Dortmund. Sembrava al centro dell’universo dei difensori mondiali, ora fa la riserva di Beraldo che è la riserva di Hernandez. Fa specie pensare alle sliding doors di colui che era ildell’Inter. Gli era stata data la fascia per convincerlo a rinnovare il contratto. Magari la può vincere la ...

