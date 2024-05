Roma ko in casa 2-0 contro il Bayer Leverkusen

L'andata delle semifinali di Europa League decisa da Wirtz e Andrich. Roma - La Roma cade 2-0 all'Olimpico contro il Bayer Leverkusen nel match valevole per l'andata delle semifinali di Europa League: decidono i gol di Florian Wirtz (causato da un errore di Karsdorp) e di Robert Andrich. Nel ... Continua a leggere>>

Serata di Europa League per Roma e Atalanta, impegnate nei match d’andata delle semifinali della competizione per club a livello continentale. all’Olimpico, la squadra di Daniele De Rossi ospitava la formazione che ha vinto il titolo in Germania, ovvero il Bayer Leverkusen. Una compagine, allenata ... Continua a leggere>>