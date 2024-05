Sinner contro Djokovic - non ce la può fare | pessime notizie prima di Roma

(Di venerdì 3 maggio 2024) Niente sorpasso aper il primo posto. Jannikha si sottratto 200 punti a Novak, numero uno del ranking, ma le sue speranze di salire in cima sono già svanite. È solo questione di tempo comunque, con buona pace degli avversari. Ciò potrebbe avvenire al Roland Garros o al più tardi a Wimbledon. Intantoè uscito a Madrid dopo aver raggiunto i quarti di finale, ritirandosi per l'acciacco all'anca che lo ha tormentato negli ultimi due match nella capitale spagnola. Dopo aver raggiunto i quarti di finale, con 8.860 punti, si presenterà acon 8.770 punti, con i 90 punti ottenuti nel 2023 già scartati. Novak, invece, sarà al Foro con un bottino di 9.810 punti, con i 180 scartati del 2023. Dunque, anche se Nole non facesse nessun punto e Jannik ...

L’azzurro Jannik Sinner si è ritirato dai quarti di finale del torneo Atp di Madrid per problemi all’anca ma ha comunque rosicchiato altri 200 punti al numero uno del mondo Novak Djokovic . Le speranze però per l’altoatesino di diventare n.1 già agli Internazionali di Roma sono svanite. Tutto ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – L'azzurro Jannik Sinner si è ritirato dai quarti di finale del torneo Atp di Madrid per problemi all'anca ma ha comunque rosicchiato altri 200 punti al numero uno del mondo Novak Djokovic . Le speranze però per l'altoatesino di diventare n.1 già agli Internazionali di Roma sono ... Continua a leggere>>

sinner e i guai all'anca, almeno 8 giorni per riprendersi - Nella capitale, calcolatrice alla mano, sinner non potra' pero' diventare numero 1 del mondo, sorpassando djokovic: i punti ottenuti con l'approdo ai quarti di finale di Madrid non basterebbero ... Continua a leggere>>

Ranking ATP, continua la corsa di sinner al numero uno: le combinazioni - Il forfait al Madrid Open, intanto, ha cambiato i piani per Jannik sinner: ecco le combinazioni e quando potrebbe esserci il sorpasso a Novak djokovic nella classifica ATP. Very sad to have to ... Continua a leggere>>

Ranking ATP: la corsa al n.1 tra sinner e djokovic fino al Roland Garros. Alcaraz fuori dai giochi - Jannik sinner si è ritirato, Carlos Alcaraz è stato eliminato e Novak djokovic non ha partecipato al torneo ATP Masters 1000 di Madrid, e quindi si è ... Continua a leggere>>