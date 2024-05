Fiorentina-Bruges 3-2 - decide Nzola nel recupero

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – Labatte 3-2 ilnella gara di andata delle semifinali di Conference League.una rete di uno degli uomini più discussi, Mbala, che in pienoconsente ai suoi di poter contare su due risultati su tre nella gara di ritorno, in programma la prossima settimana. I viola aprono la partita nella maniera migliore passando in vantaggio già al 4? con Sottil perfetto a ricevere palla sul fronte sinistro d’attacco, accentrandosi e fulminando con un destro preciso Jackers. Altri 4 minuti ed i padroni di casa potrebbero raddoppiare ma Nico Gonzalez mette di sinistro sopra la traversa su assist di Biraghi. Sembra una gara incanalata nella maniera migliore per i gigliati ma al primo loro errore difensivo ilconquista un calcio di ...