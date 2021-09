Rugby Seven | a Edmonton la Germania è la sorpresa della prima giornata

(Di domenica 26 settembre 2021) Si è disputata la fase a gironiseconda tappe delles World Series e dopo il successo del Sudafrica una settimana fa all’esordio è caccia grossa tra le avversarie per un posto sul podio. E latappa diha visto la. Iniziamo, però, dalla pool A e dal facile compito per Sudafrica e Canada. I vincitoritappa fanno un en plein imbarazzante, battendo il Messico 56-0, Hong Kong 43-5 e proprio il Canada per 49-0. Secondi nel girone i canadesi, che battono Hong Kong e Messicodi cadere con i Blitzbokke, mentre aHong Kong strappa uno dei migliori terzi posti grazie al 70-0 rifilato al Messico. Nella pool B, ...

Nella prima partita ufficiale del nuovo UnitedChampionship, i Lions sudafricani per un tempo ...Maxwane ha messo in mostra le doti di velocità che lo hanno reso una stella degli SpringboksE in semifinale è continuata l'incredibile corsa del Kenya, che ha saputo avere la meglio dell'Irlanda con un netto 38 - 5, con Alvin Otieno protagonista del match con una doppietta e partita ...Si è disputata la fase a gironi della seconda tappe delle Sevens World Series e dopo il successo del Sudafrica una settimana fa all’esordio è caccia grossa tra le avversarie per un posto sul podio. E ...I sudafricani avanti 35-0 al riposo, poi la rimonta fino al 26-38 grazie alle mete di Canna, Boni e Fabiani più una meta tecnica, arriva il punto di bonus della franchigia italiana ...