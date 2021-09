Nicolò Scalfi | che fine ha fatto dopo Caduta Libera? Ecco come ha usato i soldi

Leggi su chenews

(Di domenica 26 settembre 2021), il super campione di “” di Gerry Scotti, per tutti, per gli amici e per la famiglia, è ancora il “ragazzo della porta accanto”.(instagram)Quello che tutti conoscevano e adoravano prima del boom in tv. Il successo, le stratosferiche vincite in denaro che ha accumulato grazie alla sua bravura, i titoloni sui giornali, le decine e decine di interviste rilasciate. Un cambiamento di vita totale, soprattutto dal punto di vista economico, che non ha intaccato l’umiltà, l’equilibrio, la sagacia di un giovane che rimarrà per sempre nella storia dei quiz televisivi.il successo: cosa è cambiato? E non solo per quei 760mila euro che ha portato a casa e che di certo ...