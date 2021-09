Dalle terre di Bergamo al Ticino | Bruno Bergomi e la famiglia di emigranti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 settembre 2021) Nel lungo e ampio alveo dell’emigrazionedia quelle del, primo Cantone svizzero dopo la frontiera di Ponte Chiasso, c’è abbondanza di storie di famiglie partiteValli Cavallina e Calepio. Povertà e dure fatiche spinsero donne e uomini, soprattutto all’inizio del Novecento a far le valigie in cerca di un diverso futuro. Fu uno sciame che interessò quasi tutti i paesi, dal Mendrisiotto fino al San Gottardo. Braccia robuste di boscaioli, falciatori stagionali, manovali e muratori, donne occupate ai telai o come collaboratrici domestiche: una folla di faticatori da stelle a stelle. La memoria di quegli anni è popolata di nomi che ancora oggi sono ricordati con gratitudine per tutte le qualità che onorano la nostra manodopera. In questa immaginaria antologia di umili e ...