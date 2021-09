Caso Laura Ziliani | gli investigatori | Drogata e soffocata Il ruolo di Mirto Milani

(Di domenica 26 settembre 2021)è stata stordita dai farmaci. Ma non uccisa dal composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo. Chi indaga è convinto che l’ex vigilessa bresciana sia statacon un cuscino...

Sono scomparsi i telefonini neldell'omicidio diZiliani . Silvia e Paola Zani, le figlie dell'ex vigilessa ora in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere della madre insieme al fidanzato della ...... guadagnava lavorando in una casa di riposa ma alla scadenza del contratto (guardail 7 maggio ... Particolare questo smentito dal compagno della vittima che ha spiegato cheandava a fare ...Fissati per martedì gli interrogatori di garanzia di Mirto Milani, Silvia e Paola Zani, arrestati venerdì scorso con l’accusa di avere ucciso la madre delle ragazze Laura Ziliani ...Al momento le due sorelle sono nel carcere bresciano di Verziano, nella stessa cella, mentre Mirto si trova nell'altro carcere di Brescia di Canton Mombello Un piccolo 'tesoretto' su cui erano già nat ...