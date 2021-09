Grande Fratello Vip 6, Quarta Puntata: Le Sconcertanti rivelazioni Di Valentina Su Tommaso Eletti! (Di sabato 25 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, 4^ Puntata: Valentina Nulli Augusti è stata ospite del reality show per incontrare il suo ex fidanzato Tommaso Eletti e chiarire definitivamente il loro rapporto. Le cose non sono affatto migliorate dopo Temptation Island. Valentina ha infatti raccontato particolari scioccanti al riguardo e non ha nessuna intenzione di ritornare con il giovane concorrente del GF Vip 6. Ecco tutto quello che è successo durante il confronto tra Valentina e Tommaso Eletti. Grande Fratello Vip 6, 4^ Puntata: Valentina si scaglia contro Tommaso Eletti! In questa Quarta Puntata del Grande ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 25 settembre 2021)Vip 6, 4^Nulli Augusti è stata ospite del reality show per incontrare il suo ex fidanzatoEletti e chiarire definitivamente il loro rapporto. Le cose non sono affatto migliorate dopo Temptation Island.ha infatti raccontato particolari scioccanti al riguardo e non ha nessuna intenzione di ritornare con il giovane concorrente del GF Vip 6. Ecco tutto quello che è successo durante il confronto traEletti.Vip 6, 4^si scaglia controIn questadel...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - GrandeFratello : ... care Princess, parlare in inglese non vi metterà al riparo da Grande Fratello... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa magica puntata di #GFVIP! Appuntamento a lunedì... con ancora più dinamiche,… - Spooky_The_Tuff : RT @fanpage: #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Stanotte #SophieCodegoni ha deciso di parlare del suo ex #MatteoRanieri svelando quel particolare hot che… -