Willie Garson | la causa di morte dell' attore di Sex and the City

Il necrologio del New York Times di Willie Garson, l'interprete di Stanford Blatch in "Sex and the City" e nei suoi sequel cinematografici, ha appena svelato la causa di morte dell'attore. Willie Garson, star di Sex and the City, è scomparso lo scorso martedì all'età di 57 anni e la causa di morte, cancro al pancreas, è stata svelata dal necrologio dell'attore, pubblicato sul New York Times dal figlio Nathen. Garson aveva adottato suo figlio nel 2009, quando il bambino aveva otto anni. "Ti voglio tanto bene papà. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che tu sia stato in grado di ...

