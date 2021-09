Pallanuoto | primo turno Coppa Italia femminile 2021-2022 | i risultati della prima giornata

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Scatta la stagione per la: iniziata oggi lacon ild’apertura nei due gironi previsti: tra Ostia e Firenze. Andiamo a scoprire ie le classifiche. 1^– Venerdì 24 settembre RN Florentia-Como Nuoto 8-8 RN Florentia: Banchelli 1, Landi, Lepore 1, Cordovani 2, Gasparri, Vittori, Nesti 1, Francini, Giachi 1, Nencha, Marioni , Amedeo 1, Perego. All. Cotti Como Nuoto: Frassinelli, M. Romanò 2, Fisco, 2 Tedesco 1, Iannarelli, Giraldo 1, Bianchi 1, Troncanetti, B. Romanò 1, Lanzoni, Pellegatta, Radaelli, Volpato. All. Pozzi Arbitri: Rovida e Sponza Note: parziali 3-2, 2-2, 2-0, 1-4. Uscite per limiti di falli Cordovani (F), ...