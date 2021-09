Emerson Palmieri: “Con l’Europeo ha vinto un paese intero, ecco perché ho scelto la Nazionale italiana. Pallone d’Oro? Lo merita Jorginho” (Di venerdì 24 settembre 2021) Emerson Palmieri, terzino dell’Italia campione d’Europa e attualmente al Lione, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’italo brasiliano si è soffermato sull’esperienza a Euro2020: “l’Europeo era un sogno anche per tutto il nostro paese, soprattutto dopo essere rimasti fuori dal Mondiale. Ovunque vada, la gente mi fa i complimenti. Tanto affetto fa piacere. Europeo o Champions? Esperienze incredibili, ma l’Europeo è più intenso perché vinci per un paese intero. Mondiale? Stiamo crescendo, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. E’ normale l’entusiasmo, ma i due pareggi di qualificazione ci ricordano che niente è scontato. Solo il lavoro duro ripaga”. Su Spinazzola: “Sinceramente, è già un onore far parte di questo gruppo, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021), terzino dell’Italia campione d’Europa e attualmente al Lione, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’italo brasiliano si è soffermato sull’esperienza a Euro2020: “era un sogno anche per tutto il nostro, soprattutto dopo essere rimasti fuori dal Mondiale. Ovunque vada, la gente mi fa i complimenti. Tanto affetto fa piacere. Europeo o Champions? Esperienze incredibili, maè più intensovinci per un. Mondiale? Stiamo crescendo, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. E’ normale l’entusiasmo, ma i due pareggi di qualificazione ci ricordano che niente è scontato. Solo il lavoro duro ripaga”. Su Spinazzola: “Sinceramente, è già un onore far parte di questo gruppo, ...

Advertising

ematr_86 : RT @TuttoMercatoWeb: Emerson Palmieri: 'Avevo dato l'ok a Spalletti. Poi non s'è chiusa col Napoli, non so perché' - TuttoMercatoWeb : Emerson Palmieri: 'Avevo dato l'ok a Spalletti. Poi non s'è chiusa col Napoli, non so perché' - CinqueNews : Roma, Emerson Palmieri: «Mourinho è l’uomo giusto per puntare allo scudetto» - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIONE - Emerson Palmieri: 'Ho parlato con Spalletti e dato il mio accordo al Napoli, non so perché non si è concluso l'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIONE - Emerson Palmieri: 'Ho parlato con Spalletti e dato il mio accordo al Napoli, non so perché non si è concluso l'… -