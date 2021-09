Covid oggi Italia, Brusaferro: “Curva in decrescita tranne sotto i 9 anni” (Di venerdì 24 settembre 2021) La Curva del Covid a oggi in Italia sta lentamente decrescendo nelle fasce d’età più giovani “tranne sotto i 9 anni, dove resta abbastanza stabile”. Ad analizzare l’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia. “Da un punto di vista più clinico vediamo che continua a crescere l’età mediana dei casi positivi, la Curva è nettamente in ricrescita ai circa 39 anni, così come cresce sopra i 60 anni (63 anni) l’età al primo ricovero, ed è stabile a 64 anni per le terapie intensive e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) Ladelinsta lentamente decrescendo nelle fasce d’età più giovani “i 9, dove resta abbastanza stabile”. Ad analizzare l’andamento della pandemia di Coronavirus inè Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia. “Da un punto di vista più clinico vediamo che continua a crescere l’età mediana dei casi positivi, laè nettamente in ricrescita ai circa 39, così come cresce sopra i 60(63) l’età al primo ricovero, ed è stabile a 64per le terapie intensive e ...

