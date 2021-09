Whirlpool, c’è il progetto: licenziamenti sospesi (Di giovedì 23 settembre 2021) L’instancabile lotta degli operai Whirlpool di Napoli produce il primo risultato fattivo e apre alla possibilità di una industrializzazione, per ora tutta da capire e valutare. Il primo risultato di tre anni di lotta è il blocco delle lettere di licenziamento che la multinazionale avrebbe fatto partire il 29. I lavoratori saliti per l’ennesima volta a Roma per l’ennesimo tavolo al Mise ha potuto finalmente festeggiare una buona notizia: su pressione del governo – finalmente presente (per la prima volta) … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 settembre 2021) L’instancabile lotta degli operaidi Napoli produce il primo risultato fattivo e apre alla possibilità di una industrializzazione, per ora tutta da capire e valutare. Il primo risultato di tre anni di lotta è il blocco delle lettere di licenziamento che la multinazionale avrebbe fatto partire il 29. I lavoratori saliti per l’ennesima volta a Roma per l’ennesimo tavolo al Mise ha potuto finalmente festeggiare una buona notizia: su pressione del governo – finalmente presente (per la prima volta) … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

