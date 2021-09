Via libera del Cdm al decreto contro il caro bollette: taglio dell’Iva sul gas e 2,5 miliardi per eliminare gli oneri di sistema (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul taglio delle bollette di luce e gas. Secondo le prime informazioni, l’Iva sulle forniture di gas scende al 5 per cento. La misura, parte di una serie di interventi per calmierare gli aumenti dell’energia previsti da ottobre, vale per l’ultimo trimestre del 2021, da ottobre a dicembre. L’Iva pagata dalle famiglie sulle bollette del gas è oggi al 10 per cento. Nel testo, poi, ci sono anche 2 miliardi per eliminare gli oneri generali di sistema nel settore elettrico e 480 milioni per ridurre gli oneri generali sulla bolletta del gas. Gli oneri di sistema sulla bolletta della luce saranno compensati per 700 milioni con il ricavato delle aste di CO2 e ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato ilsuldelledi luce e gas. Secondo le prime informazioni, l’Iva sulle forniture di gas scende al 5 per cento. La misura, parte di una serie di interventi per calmierare gli aumenti dell’energia previsti da ottobre, vale per l’ultimo trimestre del 2021, da ottobre a dicembre. L’Iva pagata dalle famiglie sulledel gas è oggi al 10 per cento. Nel testo, poi, ci sono anche 2pergligenerali dinel settore elettrico e 480 milioni per ridurre gligenerali sulla bolletta del gas. Glidisulla bolletta della luce saranno compensati per 700 milioni con il ricavato delle aste di CO2 e ...

