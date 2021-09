Ronaldo, il futuro è già scritto: “Vi svelo quando allenerà lo United” (Di giovedì 23 settembre 2021) Ronaldo è partito alla grande in questa sua secondo esperienza al Manchester United. Per il portoghese si fa largo un’ipotesi per il futuro. Il Manchester United ha perso ieri sera 0-1 contro il West Ham grazie al gol di Lanzini ed è uscito dalla Coppa di Lega inglese. Il club londinese si è vendicato della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 settembre 2021)è partito alla grande in questa sua secondo esperienza al Manchester. Per il portoghese si fa largo un’ipotesi per il. Il Manchesterha perso ieri sera 0-1 contro il West Ham grazie al gol di Lanzini ed è uscito dalla Coppa di Lega inglese. Il club londinese si è vendicato della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LucianoLucky1 : @MaryDiDio2 io non vedo in loro un futuro in bianconero (almeno che la Juve non voglia continuare a perdere). Centr… - SimoneDC75 : @_rafaholic Giusto. Abbiamo superato l’addio di Ronaldo e poi vinto e stravinto. Guardiamo al futuro. - CalcioNews24 : #Ronaldo, le parole di mamma Dolores sul futuro ??? - marco200082 : RT @Squizzolo: @Delirio897J Questo oltre a Ronaldo farà scappare pure Chiesa e De Ligt, segnatevelo. E non invoglierà nessuno, giovane o di… - Squizzolo : @Delirio897J Questo oltre a Ronaldo farà scappare pure Chiesa e De Ligt, segnatevelo. E non invoglierà nessuno, gio… -