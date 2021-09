Manchester United, Pogba pronto a lasciare: la situazione! (Di giovedì 23 settembre 2021) Pogba e Manchester potrebbero lasciarsi nuovamente. Il contratto del francese vede la sua scadenza a giugno 2022. Il calciatore e la dirigenza sono in continuo contatto ma la fumata bianca non accenna ad arrivare. I Red devils spingono per il rinnovo ma, quando si tratta con Mino Raiola, arrivare ad un accordo è sempre complicato. Intano la fila per il centrocampista inizia a diventare folta, sulle sue tracce, da tempo, c’è la Juventus, alla quale si aggiungono Real Madrid e PSG. Sullo sfondo osserva il Barcellona, impaurito dall’asta che potrebbe scatenarsi per il calciatore. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021)potrebbero lasciarsi nuovamente. Il contratto del francese vede la sua scadenza a giugno 2022. Il calciatore e la dirigenza sono in continuo contatto ma la fumata bianca non accenna ad arrivare. I Red devils spingono per il rinnovo ma, quando si tratta con Mino Raiola, arrivare ad un accordo è sempre complicato. Intano la fila per il centrocampista inizia a diventare folta, sulle sue tracce, da tempo, c’è la Juventus, alla quale si aggiungono Real Madrid e PSG. Sullo sfondo osserva il Barcellona, impaurito dall’asta che potrebbe scatenarsi per il calciatore. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

