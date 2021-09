Advertising

solopallone : Serie B: De Lieto responsabile organizzativo Cosenza - giornaleradiofm : Approfondimenti: Serie B: De Lieto responsabile organizzativo Cosenza: (ANSA) - ROMA, 22 SET - Il Cosenza, in serie… - glooit : Serie B: De Lieto responsabile organizzativo Cosenza leggi su Gloo - littlefleaJo : @FabyMaves90 Bene, credo proprio mi limiterò a recuperare le scene di Anna e Marco quando sarà confermato ci sarà i… - FootheckSport : RT @FranckRibery: Si va avanti! ???? Un nuovo capitolo nella mia carriera, una nuova squadra, con la quale inizio un nuovo cammino. Grazie pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lieto

Agenzia ANSA

Il Cosenza, inpositiva da tre giornate nel campionato diB, rafforza la struttura societaria. Il club del presidente Eugenio Guarascio ha infatti annunciato la nomina di Emanuele DeVollaro nel ruolo di responsabile organizzativo della società. ...... ogni volta che accendi l'apparecchio, puntualmente, ti vengono mostrati unadi canali che ... ho già capito perfettamente qual è la tua situazione e, se me ne darai la possibilità, saròdi ...Il Cosenza, in serie positiva da tre giornate nel campionato di serie B, rafforza la struttura societaria. (ANSA) ...Il Cosenza, in serie positiva da tre giornate nel campionato di serie B, rafforza la struttura societaria. Il club del presidente Eugenio Guarascio ha infatti annunciato la nomina di Emanuele De Lieto ...