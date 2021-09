MotoGP, Andrea Dovizioso: “Il mio feeling con la moto sta migliorando” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Andrea Dovizioso mostra la sua soddisfazione al termine della prima giornata di test infrasettimanali in quel di Misano Adriatico, sede lo scorso week-end del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il portacolori di Yamaha Petronas ha rilasciato ai microfoni di ‘motorsport.com’: “E’ stata una classica giornata di test disputata su una pista decisamente più veloce dopo la gara. Molti piloti hanno ottenuto tempi importanti, ma questi contano fino ad un certo punto”. Il compagno di box di Valentino Rossi ha continuato dicendo: “Il mio feeling con la moto è migliorato. Sono riuscito a guidare in modo più aggressivo. È bello quando riesci a sentire che c’è ancora del margine in base a come guidi”. L’ex centauro della Ducati è pronto per una nuova giornata di test, fondamentale in vista ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021)mostra la sua soddisfazione al termine della prima giornata di test infrasettimanali in quel di Misano Adriatico, sede lo scorso week-end del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il portacolori di Yamaha Petronas ha rilasciato ai microfoni di ‘rsport.com’: “E’ stata una classica giornata di test disputata su una pista decisamente più veloce dopo la gara. Molti piloti hanno ottenuto tempi importanti, ma questi contano fino ad un certo punto”. Il compagno di box di Valentino Rossi ha continuato dicendo: “Il miocon laè migliorato. Sono riuscito a guidare in modo più aggressivo. È bello quando riesci a sentire che c’è ancora del margine in base a come guidi”. L’ex centauro della Ducati è pronto per una nuova giornata di test, fondamentale in vista ...

