Milan Venezia 0-0 LIVE | lagunari ordinati a San Siro | il Diavolo non passa

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Allo stadio San, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San. 5? Traversone dalla trequarti di Molinaro che prende un giro strano ed a momenti beffa Maignan che deve recuperare frettolosamente la posizione. 7? In queste battute iniziali sembra Florenzi ad agire maggiormente da terzino destro con Kalulu più alto. 10? Leao a sinistra chiede ed ottiene il triangolo da Rebic, va a destra da Kalulu che ...

Advertising

OptaPaolo : 24&166 - L'11 iniziale del Milan contro il Venezia è il più giovane schierato da una squadra in una partita di ques… - SquawkaNews : Milan XI: Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Toure; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. V… - RealPiccinini : Vi ricordo che mercoledì è giorno di campionato. E che Milan-Venezia sarà anche su #SkySport. E che dopo c’è il Clu… - Milannews24_com : #Piccinini: «Il #Milan è diventato consapevole della propria forza» - heiRicardo : @diavolettoooo Sto fisicamente male, ovvio che preferirei la vittoria del Venezia più perché il Milan ha vinto e st… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Venezia

16 Se ne è andato il primo quarto d'ora di gara,0 - 0. 15 Leao cerca Florenzi con un cambio di gioco in verticale, Maenpaa esce e fa suo il pallone. 14 Ottimo intervento difensivo di Kalulu che vince il duello con Johnsen e fa ...L'episodio chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/22: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Pezzuto. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...Di seguito tutte le probabili formazioni di Milan-Venezia, raccolte dai nostri inviati: ? Milan-Venezia - Mercoledì 22 settembre, ore 20.45, stadio.Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Spezia-Juve 2-3: prima vittoria, in rimonta, per i bianconeri. Gol e highlights ...